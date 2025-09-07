Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri, al via le segnalazioni per l’edizione 2025

Epass e l’Associazione “Don Pierino Arcieri” hanno ufficialmente aperto le segnalazioni per il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri, riconoscimento giunto alla quinta edizione e dedicato a coloro che, con gesti concreti, incarnano i valori di altruismo e impegno sociale.

Fino a lunedì 15 settembre cittadini, associazioni e istituzioni potranno proporre i nomi di persone che si sono distinte per generosità, volontariato, attenzione agli altri, carità e giustizia sociale a Bisceglie. Le candidature devono essere inviate via email a premiodonpierino@epassbisceglie.it oppure per posta a Epass OdV – piazza C.A. Dalla Chiesa 12, Bisceglie. Ogni segnalazione dovrà contenere sia i dati di chi la effettua sia le generalità della persona proposta.

“Il 2025 segna la quinta edizione di questo premio – spiega Luigi De Pinto, presidente di Epass OdV e dell’Associazione Don Pierino Arcieri – negli anni passati lo abbiamo assegnato a Mauro Valente, Giambattista Dell’Olio, Antonio L’Erario e Maria Pia Simone. Sono solo alcuni esempi di cittadini che, spesso nel silenzio, hanno scelto di dedicarsi agli altri e alla comunità”.

Gli organizzatori sottolineano che non si tratta di un concorso a premi né di una competizione: le segnalazioni servono a far emergere storie di solidarietà e impegno civile che meritano di essere riconosciute. È richiesto, inoltre, di non informare gli interessati, così da mantenere intatto lo spirito di sorpresa e gratitudine che caratterizza il premio.

Il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri sarà consegnato il 25 settembre, data che coincide con l’anniversario di sacerdozio di don Pierino, durante una serata dedicata alla memoria e ai valori che hanno ispirato la sua vita.