Premio Biol 2023, l’azienda agricola Bombini riceve riconoscimento “Gold Medal”

A Bisceglie arriva un altro importante riconoscimento per l’olio extravergine d’oliva biologico dell’impresa agricola Bombini Mauro.

Nel corso della XXVIII edizione del Biol International Prize, l’olio extravergine d’oliva biologico dell’azienda Bombini è stato insignito della prestigiosa attestazione di merito Gold Medal.

Il riconoscimento si pone in continuità con i successi conseguiti nelle edizioni precedenti del Premio Biol, una attestazione Extra Gold nel 2022, una Gold Medal ricevuta nell’aprile del 2021 e le tre attestazioni Silver Medal conferite all’olio Bombini nei quattro anni precedenti nell’ambito del concorso internazionale nato in Puglia nel 1996.

“Conseguire anche quest’anno un premio così prestigioso è per me e per noi un traguardo importante” dichiara Mauro Bombini, imprenditore agricolo titolare dell’azienda biscegliese.

“Il nostro olio biologico, nelle varie fasi di concorso, ha superato numerosi test degustativi e si è distinto tra centinaia di olii provenienti da tutto il mondo per qualità organolettiche e non solo.

Attestazioni di merito di questo rilievo riconoscono il nostro impegno e la nostra professionalità volta alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione dei nostri prodotti e del nostro amato territorio”