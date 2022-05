Premio Biol 2022, azienda agricola Bombini riceve riconoscimento “Extra Gold”

Arriva un importante riconoscimento per l’olio extravergine d’oliva biologico dell’azienda Bombini. Nel corso della XXVII edizione del Biol International Prize, l’olio evo bio dell’azienda Bombini è stato insignito della prestigiosa Extra Gold Medal, l’attestazione di merito più alta nell’ambito del concorso.

Il riconoscimento si pone in continuità con la Gold Medal ricevuta nell’aprile del 2021 e le tre attestazioni Silver Medal conferite all’olio Bombini nei quattro anni precedenti nell’ambito del concorso internazionale nato in Puglia nel 1996.

“Ricevere l’attestazione di merito più alta del Biol International Prize è per me e per noi una grande soddisfazione che conferma e dimostra come la nostra realtà sia in continua crescita”, dichiara Mauro Bombini, imprenditore agricolo titolare dell’azienda biscegliese. “Il nostro olio extravergine d’oliva monovarietale Peranzana da agricoltura biologica ha superato numerosi test degustativi e si è piacevolmente distinto tra centinaia di olii provenienti da tutto il mondo per qualità organolettiche e non solo. Gli elevatissimi standard qualitativi e la dedizione in ogni fase di produzione, sono così riconosciuti e apprezzati. Colgo infatti l’occasione per anticipare che, animati dal solito entusiasmo e dalla consueta professionalità, nei prossimi mesi daremo vita ad altri importanti progetti di valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari e della nostra Bisceglie”.