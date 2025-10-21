Premiati gli alunni della San Giovanni Bosco: vincitori del concorso nazionale “Gioiamathetis”

Un pomeriggio ricco di emozione e riflessione ha accompagnato la cerimonia di premiazione degli alunni delle classi 5H, 4H e 4E della scuola primaria San Giovanni Bosco, vincitori del concorso nazionale “Gioiamathetis”, classificatisi ai primi tre posti a livello nazionale. L’evento, svoltosi lunedì 20 ottobre, ha celebrato la bellezza della matematica e il pensiero logico come strumenti per comprendere e interpretare il mondo.

La dirigente scolastica prof.ssa Emilia Nenna ha aperto l’incontro illustrando i progetti Erasmus e le iniziative PNRR dedicate all’innovazione didattica e alle discipline STEM, ricordando le parole di Galileo Galilei: “La matematica è il linguaggio dell’universo”. Ha sottolineato l’importanza di un approccio ludico e coinvolgente, capace di stimolare nei giovani curiosità e partecipazione, incoraggiandoli ad aprirsi tanto alle scienze quanto alle materie umanistiche.

Tra i momenti più toccanti, l’intervento della prof.ssa Galasso, che ha raccontato come la sua passione per la matematica sia nata leggendo i testi di Emma Castelnuovo, pioniera della didattica matematica in Italia. Da quell’ispirazione è nato il desiderio di trasmettere ai suoi studenti la stessa meraviglia per la scoperta e per ogni piccolo “perché” nato in classe.

Le istituzioni locali hanno contribuito ad arricchire l’incontro. L’assessore Roberta Rigante, con delega alle Pari Opportunità, ha invitato i giovani a guardare con fiducia alle professioni scientifiche, evidenziando il ruolo della matematica come leva per il futuro. L’assessore alla Pubblica Istruzione prof.ssa Loredana Bianco ha proposto un’equazione simbolica: h = e – a, dove h rappresenta la felicità, e gli eventi della vita e a le aspettative. “Più riduciamo le aspettative, più aumenta la felicità”, ha spiegato, mostrando come anche i numeri possano raccontare emozioni e visioni di vita.

Molto applaudito anche l’intervento dell’ex alunno Sergio Pio Di Terlizzi, oggi studente di Fisica, che ha raccontato come la curiosità nata tra i banchi di scuola sia stata la scintilla che ha orientato il suo percorso accademico.

La prof.ssa Ricciardiello, in chiusura, ha sintetizzato il senso profondo della giornata con una riflessione: “Più domande e meno risposte è forse la vera lezione della matematica e della conoscenza: è la curiosità che sprona la mente e alimenta il sapere”.

La cerimonia ha ribadito che la matematica non è soltanto calcolo e formule, ma anche creatività, logica, emozione e visione del futuro — un linguaggio universale che unisce mente e cuore.