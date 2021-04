Prefettura Bat, firmato protocollo d’intesa per legalità e trasparenza attività d’impresa

Prevenire il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico sano e diffondere la cultura della legalità fra le imprese e le loro associazioni. Questo l’obiettivo del “Protocollo d’Intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa sul territorio”, sottoscritto questa mattina nella sede del Palazzo del Governo in Barletta dal Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, Alessandro Ambrosi.

Grazie all’accordo stipulato la Camera di Commercio metterà gratuitamente a disposizione della Prefettura (nonché delle Forze di Polizia, a seguito della sottoscrizione di analoghi Protocolli) la piattaforma informatica “Regionale Explorer” (R.EX.), attraverso la propria Società Consortile Infocamere S.C.p.A., per consentire l’individuazione mirata di eventuali fenomeni anomali che coinvolgono “set” di imprese o di persone nell’ambito del tessuto imprenditoriale del territorio. La Prefettura garantirà il raccordo delle attività al fine di prevenire fenomeni, altrimenti difficilmente percepibili, di manipolazioni societarie prodromiche all’infiltrazione criminale nel tessuto economico locale.

Con la condivisione della piattaforma informatica R.EX. saranno dunque messi a sistema conoscenze, dati ed informazioni sul contesto imprenditoriale locale, valorizzando le competenze di analisi delle Autorità preposte ai controlli. La tempestiva conoscenza dei fenomeni riferiti al sistema imprenditoriale e la capacità di lettura dei possibili segnali di allarme di infiltrazione della criminalità costituiscono infatti un importante strumento di prevenzione e contrasto dell’azione pervasiva delle organizzazioni criminali, nonché per rendere l’impresa meno vulnerabile di fronte alle possibili e svariate forme di infiltrazione.

“Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Bari per la sinergia istituzionale dimostrata nel favorire questa intesa che scaturisce dalla potenziale situazione di forte disagio delle aziende del territorio, acuita dall’emergenza pandemica in atto, e dal correlato rischio di ingerenze delle organizzazioni criminali nel tessuto economico locale per reimpiegare i propri ingenti capitali illeciti- ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante -. Questo protocollo mira a valorizzare l’attività di intelligence sul territorio allo scopo di intercettare segnali rilevatori del rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale e precludere spazi di manovra espansiva degli interessi illeciti”.

Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, Alessandro Ambrosi, ha dichiarato: “La piena collaborazione fra istituzioni al servizio della legalità trova nella piattaforma Regional Explorer uno strumento operativo di grande efficacia ed efficienza. Ancora una volta il sistema camerale offre una soluzione di grande utilità e trasparenza che si rivela valore aggiunto in una prolungata fase di crisi economica, quale quella attuale, che può acuire fenomeni di illegalità a danno dell’economia sana, messa in ginocchio dalla pandemia. Quindi meno burocrazia e più efficienza per proteggere il nostro sistema imprenditoriale da possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. E ancora una volta gioco di squadra con Prefetture e Forze dell’Ordine per un futuro migliore, all’insegna della legalità e del rispetto delle regole”.