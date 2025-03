Potenziamento della rete elettrica, via Nazario Sauro chiude al traffico

Si informa la Cittadinanza che, al fine di consentire una ottimale realizzazione dei lavori per il potenziamento della linea elettrica, come richiesto dalla azienda esecutrice degli interventi al Comune, via Nazario Sauro, dall’incrocio con via La Marina all’intersezione con via Porto, sarà chiusa al traffico per tutte le 24 ore da oggi, lunedì 24 marzo, fino a venerdì 28 marzo alle ore 17.

Dalle ore 17 di venerdì 28 marzo sarà ripristinata la viabilità veicolare in via Nazario Sauro su entrambi i sensi di marcia.

Si ricorda, inoltre, che fino al 28 marzo 2025, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00, sarà sospesa la circolazione veicolare in via della Repubblica (tra le intersezioni con via Mercadante e via Porto). È stato inoltre disposto il divietodi fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di via della Repubblica nel tratto interessato dai lavori.

Per attenuare i disagi alla viabilità cittadina, dal lunedì al venerdì sarà consentito l’accesso dei veicoli da Corso Umberto a Largo Castello con la sospensione temporanea (dalle ore 7 alle 17) del varco elettronico che monitora gli accessi alla ZTL.

Si consiglia, pertanto, di utilizzare la direttrice via Imbriani – Via Bovio; di prediligere la mobilità sostenibile; di prevedere tempi maggiori negli spostamenti soprattutto nelle ore di punta, muovendosi in anticipo.

Si tratta di interventi necessari per migliorare la qualità del servizio elettrico e garantire la sicurezza del territorio. Si ringrazia la Cittadinanza per la collaborazione.