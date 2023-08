Poste Italiane: lungomare di Bisceglie protagonista su canale Instragram e Tg Poste

Sul canale Instagram e al TG Poste c’è anche il lungomare di Bisceglie ritratto nelle fotografie dei portalettere che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini.

“La località marina è quest’anno tra le spiagge più belle d’Italia – si legge nella nota stampa di Poste Italiane – per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale. “La litoranea di Bisceglie è sempre più meta di turismo balneare – ha commentato Maria Arianna, portalettere del Centro Distribuzione di Bisceglie – e per me è fantastico svolgere il mio lavoro in una zona così attraente per tanti, caratterizzata dall’azzurro rasserenante del mare”. Insieme alla portalettere di Bisceglie, nei prossimi giorni sul canale Instagram di Poste Italiane e al TGPoste verranno pubblicati altri scatti da altri comuni, tra le spiagge più suggestive d’Italia.