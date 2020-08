Poste Italiane, ecco il calendario del ritiro pensioni del mese di settembre

Anche per settembre Poste Italiane conferma le modalità già intraprese nei mesi scorsi per evitare assembramenti all’interno degli uffici e per far fronte ai rischi di contagio da Coronavirus.

I versamenti saranno effettuati in anticipo. I titolari di un conto BancoPosta, di un libretto di risparmio o di una Postepay Evolution riceveranno l’accredito mercoledì 26 agosto. Tutti coloro che posseggono una carta di qualunque tipo potranno provvedere a ritirare da uno sportello Postamat, senza doversi recare fisicamente in ufficio postale.

Gli utenti che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti dovranno recarsi agli sportelli seguendo questo calendario secondo il proprio cognome:

mercoledì 26 agosto A-B

giovedì 27 agosto C-D

venerdì 28 agosto E-K

sabato 29 agosto mattina L-O

lunedì 31 agosto P-R

martedì 1 settembre S-Z

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e riscuotono normalmente la pensione in contanti possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.