Porto turistico di Bisceglie conferma il “Blue Marina Awards” e riceve premio sostenibilità

Il porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento “Blue Marina Awards” di Assonautica Italiana nel corso di una cerimonia di premiazione che si è svolta stamattina a Roma, nella sede di Unioncamere. Ma le buone notizie per Bisceglie non finiscono qui. Il porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi ha infatti conseguito anche il premio speciale Sostenibilità consistente nella fornitura di energia elettrica per un valore di 5mila euro.

Il Blue Marina Awards, ambito e autorevole riconoscimento, assegnato a soli 13 porti turistici e 5 piccoli approdi in tutta Italia, insieme al premio speciale Sostenibilità, confermano la struttura biscegliese tra le eccellenze del nostro Paese per ambiente, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica. La bandiera Blue Marina Awards, che potrà continuare a sventolare su Bisceglie, rappresenta infatti un marchio distintivo che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista.

“È il coronamento di complesso percorso iniziato quattro anni fa, che ci ha portato a raggiungere un equilibrio perfetto tra ambiente, comunità ed economia, mirando a un futuro migliore per il nostro porto e per il territorio circostante”, ha sottolineato l’Ing. Nicola Rutigliano, Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, che ha ritirato entrambi i premi. “Un ringraziamento speciale va ai nostri dipendenti, il cuore pulsante della nostra realtà, che con dedizione e passione contribuiscono ogni giorno alla crescita del nostro progetto. Grazie alle associazioni locali che condividono la nostra visione e sostengono il potenziale del nostro porto. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Bisceglie e al Sindaco Angelantonio Angarano, che ha creduto nelle nostre idee e ci ha accompagnato lungo questo percorso di crescita e innovazione”.

“Vogliamo esprimere inoltre la nostra gratitudine a Walter Vassallo, ideatore dei Blue Marina Awards, e ad Assonautica Italiana, per il costante impegno nel valorizzare l’eccellenza dei porti turistici italiani”, ha continuato l’Ing. Rutigliano. “Grazie al loro sostegno, il nostro settore continua a promuovere un turismo nautico sempre più sostenibile e di qualità. Questo premio non è solo un riconoscimento, ma una promessa per il futuro: continueremo a migliorare, puntando a offrire un turismo nautico accogliente e sostenibile per chi sceglie Bisceglie come porta d’accesso all’intera Puglia”.

“Il nostro porto turistico si conferma tra i migliori e più certificati d’Italia grazie ad un lavoro continuo e incessante volto all’implementazione di servizi qualificati e moderni, all’attenzione all’ambiente, all’inclusione e alla promozione culturale”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Siamo orgogliosi di avere un porto così bello e qualificato, sempre proteso al miglioramento e all’eccellenza, volano di crescita e sviluppo sostenibile. Un grande plauso e le nostre congratulazioni all’Ing. Nicola Rutigliano che, insieme a tutti i dipendenti di Bisceglie Approdi, rende il porto un saldo punto di riferimento per cittadini e turisti”.