“Popoli in conflitto”: talk sulla questione israelo-palestinese a Controcorrente

“Popoli in conflitto” è il titolo del talk informativo che caratterizzerà il sabato pomeriggio di Controcorrente Sos (in via Crosta). Un incontro sulle vicende storico-culturali che hanno condotto all’esplosione di violenza in Medio Oriente e riacceso, per l’ennesima volta, il conflitto israelo-palestinese con conseguenze drammatiche per la popolazione civile.

Nel corso della serata, interverranno la dottoressa Sara Mastrodonato, laureata in criminalità, investigazione e sicurezza internazionale, il vice responsabile del Gruppo Amnesty Italia 317 di Bisceglie Nico Corposanto, e Francesco Napoletano, avvocato laburista, già sindaco della città di Bisceglie da sempre sensibile alla questione palestinese, promotore, da primo cittadino, del gemellaggio con Khan Yunis (1999), a sud della striscia di Gaza.

L’appuntamento è per stasera, sabato 28 ottobre alle ore 17.