Ponte Lama: ufficiale la data di chiusura, prevista conferenza per illustrare i lavori

«Da sabato 27 settembre il Ponte Lama non sarà più percorribile per consentire gli storici lavori di restauro, ampliamento e messa in sicurezza». Lo fa sapere una nota giunta da Palazzo San Domenico.

«L’intervento, atteso da decenni, finanziato con 5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasferiti dalla Regione Puglia, a cui si è aggiunto un cofinanziamento del Comune, sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa sabato 27 alle ore 10, proprio sulla imponente infrastruttura viaria che collega Bisceglie e Trani. Parteciperanno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore Regionale ai Trasporti Debora Ciliento, componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale e rappresentanti dell’azienda che si occuperà dei lavori».

