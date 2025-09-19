Ponte Lama chiuso dal 27 settembre: al via i lavori storici di restauro e messa in sicurezza

A partire da sabato 27 settembre il Ponte Lama sarà interdetto al traffico veicolare per consentire l’avvio degli attesi lavori di restauro, ampliamento e messa in sicurezza. L’opera, che collega Bisceglie e Trani, è stata finanziata con 5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasferiti dalla Regione Puglia, a cui si aggiunge il cofinanziamento del Comune.

Per ridurre i disagi, è stata definita una viabilità alternativa in collaborazione con Prefettura Bat, Regione, Comuni, Forze dell’Ordine, Stp e Asl Bt. Gli automobilisti diretti da Bisceglie a Trani potranno imboccare la SS16 verso Foggia, accedendo dallo svincolo Bisceglie Nord tramite via Bovio, via Don Pancrazio Cucuzziello e via Kuwait. In senso opposto, chi parte da Trani potrà utilizzare la SS16 entrando da Trani Sud (Capirro). In caso di congestione, restano percorribili la Strada Provinciale 13 e via Sant’Annibale Maria di Francia (SP238 Trani-Corato).

Dal 20 settembre entreranno in vigore deviazioni per il trasporto pubblico con la soppressione temporanea delle fermate di via Bovio/viale La Testa (Hotel Villa) a Bisceglie, San Giovanni e Colonna a Trani. La fermata biscegliese sarà sostituita da una nuova in via Giovanni Bovio, nei pressi dei civici 399 e 406.

“Questa è un’opera storica, attesa da decenni, fondamentale per la sicurezza e la viabilità”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il ponte diventerà anche un collegamento strategico per la mobilità sostenibile, unendo le piste ciclabili di Bisceglie e Trani. Ci scusiamo per i disagi, ma vigileremo affinché i lavori, previsti in due anni, siano rispettati. È un grande passo avanti per tutta la comunità”.