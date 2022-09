Ponte Lama chiuso al traffico domenica per gara podistica

A partire dalle ore 9 e fino alle 12 di domenica 18 settembre sarà chiuso al traffico il tratto di strada che collega Bisceglie e Trani, a cominciare dall’intersezione tra via Giovanni Bovio e viale Ponte Lama. Il Ponte Lama che unisce le due città non sarà di fatto percorribile (come già avvenuto domenica scorsa) e il traffico sarà dirottato sulla strada statale 16 bis nell’orario di svolgimento della gara podistica “Tranincorsa”.

Prevista, nelle ore interessate dal provvedimento, la temporanea inversione del senso unico di marcia in viale Ponte Lama con accesso da via Giovanni Bovio e uscita in via Luigi Di Molfetta con obbligo di svolta a destra e il divieto temporaneo dell’accesso dei veicoli da via Luigi Di Molfetta a viale La Testa, fatta eccezione per i residenti.