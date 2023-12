Ponte ciclopedonale, modificati orari limitazioni sosta e transito per trasporto e montaggio

Alla luce della comunicazione pervenuta dall’azienda esecutrice dei lavori, per ragioni tecniche si rende necessario modificare gli orari delle limitazioni al traffico e alla sosta per consentire il trasporto eccezionale e il montaggio del ponte ciclopedonale che collegherà via dei pescatori con via Prussiano passando sopra via della Repubblica.

Diversamente da quanto comunicato in precedenza, il divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Calace (tra via degli Artigiani e via Seminario), in Corso Umberto (da viale Calace a via della Repubblica) e in via della Repubblica (da Corso Umberto a via Porto) sarà in vigore dalle 21:00 di giovedì 14 dicembre fino alle 10:00 di venerdì 15 dicembre.

Sarà vietato il transito veicolare in via della Repubblica (tra via Mercadante e via Porto) dalle ore 05:00 di venerdì 15 dicembre alle ore 24:00 di sabato 16 dicembre, eccetto i residenti.