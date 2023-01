Polizia Locale, rapporto 2022 su Bisceglie: 151 incidenti e 13000 infrazioni codice della strada

Come ogni anno, il 20 gennaio scorso, il corpo di Polizia Locale ha onorato la ricorrenza del suo santo patrono, San Sebastiano martire, con la tradizionale messa nella Basilica Concattedrale San Pietro. Per l’occasione, il Comandante Michele Dell’Olio ha relazionato sull’attività svolta nel 2022 in città, di cui vi riportiamo di seguito i dati principali.

Nel corso degli scorsi dodici mesi, si è proceduto alla redazione di 13.443 infrazioni al codice della strada, verbalizzate dagli agenti di Polizia Locale, oltre che 22 violazioni amministrative per inosservanza di ordinanze sindacali e norme del Tulps e del regolamento di polizia urbana. Per tali violazioni sui conti correnti postali intestati all’Ente risultano introiti per sanzioni pecuniarie per €730.106,22. Sono state inoltre avviate le procedure di riscossione coattiva per il recupero di sanzioni relative ad annualità pregresse per cui si prevede un ulteriore introito di €355.192,00.

Le unità addette ai servizi di viabilità e infortunistica stradale hanno verbalizzato e corredato di planimetrie 151 sinistri stradali di cui 1 mortale, 81 con feriti e 69 senza feriti.

Sono stati effettuati 55 posti di controllo nel corso dei quali le pattuglie di Polizia Locale hanno proceduto al sequestro di 8 veicoli perché in circolazione privi di copertura assicurativa e al ritiro di 6 patente di guida. Sono state rinvenute nel territorio comunale e riconsegnate ai rispettivi proprietari 38 autovetture risultate oggetto di furto.

Sono stati svolti molteplici servizi di polizia ambientale, anche con la collaborazione di personale dell’azienda che gestisce l’igiene urbana cittadina, per cui sono state utilizzate fototrappole e telecamere mobili. Nell’ambito di tale tipologia di servizi sono state contestate 144 infrazioni di norme del regolamento comunale per l’abbandono di rifiuti su strada e l’inosservanza delle corrette modalità di conferimento.

Il nucleo di polizia annonaria ha proceduto ad effettuare 75 servizi per la gestione di mercati e fiere su aree pubbliche, 12 ispezioni ad attività commerciali in sede fissa e 45 ispezioni ad attività commerciali eserciate su aree pubbliche. Nel corso di tale attività ispettiva sono stati contestati 12 verbali per occupazioni di suolo pubblico esterne a pubblici esercizi, 10 violazioni amministrative per inosservanza di norme del tulps, del regolamento di polizia urbana e delle norme regionali del codice del commercio

Sono stati effettuati 22 accertamenti sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica riferendo gli esiti ai competenti uffici comunali e l’inoltro di 4 informative di reato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva. Si è proceduto all’istruzione di 800 pratiche ed accertamenti anagrafici a cura dell’ufficio informazioni su richiesta dell’anagrafe comunale

Sono stati rimossi e trasportati presso la depositeria convenzionata 32 veicoli parcheggiati su passi carrabili, in aree interdette alla circolazione e in spazi riservati a disabili.

Sono state inviate alla Procura della Repubblica 19 informative conseguenti all’accertamento di reati vari e 12 rapporti giudiziari per reati di abusivismo edilizio. Sono state espletate 144 deleghe di indagini per l’accertamento di reati su richiesta dei pubblici ministeri. Il nucleo di polizia edilizia ha inoltre effettuato numerose ispezioni per verifiche sul rispetto della normativa urbanistica contestando 6 violazioni amministrative.

Nel corso della stagione estiva il Corpo della Polizia Locale ha esteso la fascia oraria di servizio fino alle ore 01.00 nei giorni di fine settimana, garantendo il presidio di pattuglie sul territorio durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni e per il controllo di zone pedonali lungo il litorale e nei pressi dell’area portuale.

Nell’ambito dei servizi relativi al controllo del randagismo sono stati effettuati 21 soccorsi d’urgenza a cani e gatti feriti avvalendosi di veterinari convenzionati con l’Ente, sono state censite 26 colonie feline, sono stati rinvenuti su strada e consegnati ai proprietari identificati tramite microchip 11 cani, sono stati adottati grazie alla collaborazione delle locali associazioni animaliste 34 cani, sono state inoltrate 2 informative di reato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali ed elevate 5 violazioni amministrative per abbandono di deiezioni canine e detenzione di animali senza aver proceduto all’iscrizione presso l’anagrafe canina.