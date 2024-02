Polizia Locale di Bisceglie incontra gli studenti per contrasto a uso di stupefacenti e alcol

Nell’ambito delle iniziative organizzate dalla scuola secondaria di primo grado Monterisi di Bisceglie per la settimana dedicata al contrasto del bullismo e cyberbullismo, è stato promosso il progetto “Conoscere per contrastare“. Lunedì 4 febbraio, il Comandante della Polizia Locale di Bisceglie, il dott. Michele Dell’Olio, insieme al Vice Commissario, dott. Alessandro Alfarano, e al personale, ha condotto un incontro formativo con gli studenti di terza media.

L’attenzione è stata focalizzata sul delicato tema dell’abuso di stupefacenti e alcol, in un momento cruciale della crescita in cui i ragazzi si avvicinano alla guida dei primi mezzi. Durante l’incontro, è stato mostrato il funzionamento dell’etilometro, evidenziando gli effetti della guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope.

Il Comandante Dell’Olio ha spiegato: “Si tratta di ragazzi che si apprestano alla guida dei primi veicoli, quindi è importante ricordare loro gli effetti della guida sotto l’effetto di sostanze. Purtroppo, in questa fascia d’età, questo comportamento sta diventando sempre più frequente e rappresenta un problema. Speriamo che il nostro intervento di oggi sia un monito per tutti loro, contribuendo a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale al fine di preservare l’incolumità personale quando si metteranno alla guida”.

“Ringrazio l’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito, il Comandante Dell’Olio e tutto il personale della Polizia Locale per l’impegno profuso in questa iniziativa educativa” ha detto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La sicurezza stradale è una priorità per la nostra comunità, ed è fondamentale educare i giovani sui rischi dell’abuso di sostanze prima di mettersi alla guida. Questo progetto rappresenta un passo importante nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli tra i nostri cittadini più giovani” ha concluso.