Polizia Ferroviaria dedica incontro formativo agli studenti di una Scuola elementare di Bisceglie

Si chiama “Train…to be cool” il progetto che nei giorni scorsi ha visto i poliziotti del Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta dedicare una giornata di educazione alla legalità in ambito ferroviario agli studenti di quinta elementare di una scuola di Bisceglie.

Gli agenti hanno tenuto un incontro formativo con gli alunni del “IV Circolo Didattico Don Pasquale Uva”, organizzato in collaborazione con il Dirigente scolastico, per un percorso a cui hanno aderito 100 alunni della quinta elementare suddivisi in 5 classi.

I poliziotti hanno illustrato le condotte da evitare nelle stazioni ed a bordo treno. Semplici regole da rispettare per la sicurezza di tutti: non superare la linea gialla sul marciapiede, non attraversare binari a piedi, non azionare il freno d’emergenza per futili ragioni, non tentare di salire a bordo di un treno in movimento; anche l’uso delle cuffiette per ascoltare musica in stazione può essere motivo di distrazione “fatale”.

Il progetto “Train…to be cool”, ideato dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la validazione scientifica della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza nelle stazioni e sui treni attraverso momenti d’incontro e dialogo con i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori.

L’incontro ha suscitato il vivo interesse da parte degli studenti che, attirati dalle tecnologie utilizzate per la sicurezza ferroviaria, hanno prestato attenzione ai consigli dei poliziotti.