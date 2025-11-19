Politeama Italia riconosciuto come “Impresa storica”: l’aggiunta nel registro di Unioncamere

L’impresa Politeama Italia Srl è stata aggiunta al Registro Imprese Storiche tenuto da Unioncamere nel 2025.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Lo scopo del Registro è premiare le imprese storiche che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”.

Le imprese iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche ricevono dalle Camere di Commercio l’attestato di iscrizione e si possono insignire dello speciale marchio Impresa storica d’Italia.

“Era il 1924 quando un gruppo di pionieri con una visione coraggiosa decise di costruire a Bisceglie il Politeama, inizialmente chiamato “Stella d’Italia”. Oggi la sua facciata rinnovata presenta cento lampadine, una per ogni anno di attività, e tra queste quattro sono di dimensioni maggiori per ricordare i fondatori: Mauro e Sergio Ricchiuti, Crescenzio Camero e Giulio Valente”, si legge nel profilo storico sul sito di Unioncamere.