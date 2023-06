Plesso Caputi, alunni ripuliscono il cortile alla vigilia dell’ultimo giorno di scuola

“8 giugno, ore 8.30 siamo alla vigilia dell’ultimo giorno di scuola, per noi ragazzi della 5^ I del plesso Caputi del 2 Circolo è davvero l’ultimo della scuola primaria, abbiamo quindi voluto lasciare un segno che ci identifica come una classe Senza Zaino, radicata nei valori di responsabilità, ospitalità, comunità”. Con queste parole comincia la nota giunta in redazione e coordinati dall’insegnante Cassanelli.

“E’ nostra abitudine consumare la merenda o i momenti di pausa nel cortile della nostra scuola: bellissimo, nuovissimo, ma invaso da erbacce con alberi e cespugli nascosti da una vegetazione selvaggia veramente imponente, abbiamo quindi deciso di spendere parte di questa nostra giornata per dare aria alle nostre aiuole”.

“Non avevamo attrezzi, ma gli uomini primitivi in effetti come noi avevano le mani e quindi abbiamo usato quelle: il risultato è sotto gli occhi di tutti; prima di andare a giocare abbiamo ripulito il cortile riempiendo alcuni sacchi neri – conclude la nota – sappiamo che non dovevamo, ma non avevamo altro. Domattina se ci riusciamo cercheremo di liberare l’ultima aiuola sperando che dal prossimo anno qualcuno abbia cura del nostro magnifico nuovissimo cortile”.