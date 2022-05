“Pizza&Drink Day”, iniziativa promozionale dell’associazione Bisceglie Start

Il pizzaiolo biscegliese Savino Tedeschi, nominato presidente all’unanimità dal consiglio direttivo della neonata associazione Bisceglie Start, insieme al suo team associativo (Marcello Di Bari, vice presidente, Leonardo Parisi, segretario, Francesca Tedeschi, tesoriera) e alle pizzerie aderenti ha organizzato la giornata celebrativa della pizza in città: il Pizza&Drink Day.

Giovedì 12 maggio per ogni pizza farcita (tranne margherita) acquistata dal cliente ecco una bevanda in omaggio. Le pizzerie aderenti sono I Tre Molini, ScacciaPensieri, Doppio Zero e Galileo.

Già come gruppo nascente Bisceglie Start aveva ideato iniziative promozionali gastronomiche come la Francesina Day e il Panzerotto Day con la finalità nobile di promuovere le tipicità culinarie della Terra di Puglia, territorio del quale i pizzaioli aderenti sono super innamorati e per il quale quotidianamente si prodigano professionalmente e, da alcune settimane, anche da un punto di vista civico-associativo.

Non è tutto: ieri, martedì 10 maggio, è partito il tour di Savino & company per le scuole primarie della città per insegnare ai più piccoli l’arte della preparazione della pizza. Si parte dal quarto circolo “don Pasquale Uva” – plesso Salnitro.

«Ci sono pochissime parole intraducibili, parole universali e comprese in tutto il mondo: una di queste è la parola ‘pizza’», spiega Savino motivando il suo desiderio di infondere ai giovani studenti la passione per le tradizioni culinarie made in Italy, «È da piccoli che ci si innamora della propria città, della propria terra, delle tradizioni della comunità in cui si vive e, nel mio piccolo, mi piacerebbe insegnare loro, con l’ausilio di studenti dell’Alberghiero di Molfetta, questa nobile arte oltre che degustare la pizza pronta assieme agli alunni delle scuole elementari e alle loro insegnanti e dirigenti». L’iniziativa vedrà la presenza del presidente Confcommercio Bisceglie Pantaleo Carriera: «Teniamo molto a iniziative come quella di Savino perché sottolineano attaccamento alle radici e promozione delle tradizioni, due aspetti che stanno molto a cuore alla Confcommercio». Dopo il sospiro, dolce tipico della città dei Dolmen, ora, grazie a Savino Tedeschi, sarà Sua Maestà la pizza a fare ingresso nelle scuole biscegliesi.