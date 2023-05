Piscina, green, ristorante, centro estivo e menu tipici / Tutte le novità di “Brezza tra gli ulivi”

PUBBLIREDAZIONALE – La masseria didattica e agricampeggio “Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie si conferma sempre più una struttura attenta all’ambiente, green friendly e sostenibile. Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici la struttura, dedita alla ristorazione e alla ricettività e situata in via Matteo Renato Imbriani n. 441, sottolinea la sua attenzione nei confronti del territorio con bassissimi impatti ambientali.

Anche il parco giochi “Tanolandia” è realizzato con legname a basso impianto ambientale amico della natura e sicuro per i più piccoli che da settimane si divertono in struttura.

E a proposito dei più piccoli, sono attive le iscrizioni al Centro Estivo “Brezza Summer”: dal 12 giugno al 4 agosto i piccoli iscritti potranno godere della natura, del mare, di attività ludiche presso l’orto didattico presente in masseria, imparare nozioni sulla storia locale e degustare i prodotti tipici del territorio coltivati in loco.

Non è tutto: il ristorante di “Brezza” da questa settimana sarà attivo tutti i giorni a pranzo e a cena. I menu sono tutti basati sulle coltivazioni locali e genuine, con olio e prodotti della terra e del mare a chilometro zero.

Aperta anche la zona piscina idromassaggio e wellness per trascorrere giornate in pieno relax e detox dalla quotidianità: a quanti sottoscrivono abbonamenti entro domenica 21 maggio saranno riservati i medesimi costi del 2022. Agli ospiti sarà riservata la possibilità di accedere direttamente dalla struttura in spiaggia, una spiaggia incontaminata e mozzafiato in un’area naturalistica senza eguali.

Info su iscrizioni, menu, prenotazioni, cerimonie e abbonamenti: 3451719400 (Linea Whatsapp).