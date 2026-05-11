PIRU Cimitero, annullata determina. Associazioni, “Ravvedimento operoso premia la città”

«A meno di un anno dalla nostra prima istanza, la Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture ha annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. 400 relativa al PIRU previsto nei pressi del cimitero. È il provvedimento che avevamo chiesto, segnalando l’illegittima mancata considerazione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e la demolizione prevista di immobili di inizi Ottocento». Lo dichiarano in una nota congiunta per Bisceglie Vecchia Extramoenia APS, Agnese Sasso; per Forum Ambientalista Bisceglie, Pamela Amoruso e per la delegazione BAT della FAI, Giulia Mastrodonato.

«Rivendichiamo il merito di questa battaglia civile. Da aprile 2025 Bisceglie Vecchia Extramoenia APS, Forum Ambientalista Bisceglie e la delegazione BAT del FAI hanno documentato, punto per punto, perché quel progetto tradiva il senso stesso della “rigenerazione”: nuovo consumo di suolo in una città che ne è già carente e cancellazione di edilizia storica identitaria con valore storico-documentale. L’annullamento di oggi dimostra che le nostre osservazioni erano fondate nel merito e nel diritto».

“Prendiamo atto che, anche a seguito del ricorso al TAR presentato da alcuni proprietari, l’ente ha scelto la strada del ravvedimento operoso. È un segnale importante: quando le istituzioni ascoltano, la città vince. Non è una vittoria “contro”, ma “per”. Per Bisceglie, per i suoi angoli e scorci che la rendono unica, per un’idea di urbanistica che rimetta al centro identità, paesaggio, memoria storica e stop al consumo di suolo. Rigenerare non può significare cementificare i vuoti e abbattere la storia».

«Questo risultato ci spinge a essere ancora più attenti e presenti. Vigileremo su ogni prossimo atto e continueremo a offrire contributi tecnici e proposte. Perché la città si cambia con le regole, con la cultura e con il confronto, non con le ruspe».