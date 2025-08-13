Pino rimosso tra via Fragata e Via degli Artigiani, Spazio Civico: “Evitate conseguenze peggiori”

Dopo la segnalazione del gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie, il pino pericolante presente nei pressi dell’incrocio tra via degli artigiani e via Fragata è stato rimosso.

“I residenti che hanno assistito all’intervento sul pino che avevamo segnalato ci hanno segnalato che appena è stato toccato, è venuto giù”, scrivono da Spazio Civico. “Una situazione critica anche per gli addetti del settore, i quali non hanno potuto far altro che procedere alla rimozione dell’albero. Se conseguenze ben peggiori sono state evitate è grazie alla segnalazione fatta la scorsa settimana, subito riscontrata dalla Amministrazione vista la fondatezza della pericolosità”.

“Sono stati interrati anche i cavi blu che avevamo segnalato esser a vista. La situazione si ripete: da un lato siamo contenti del pronto riscontro della segnalazione fatta e del pericolo scampato, ma dall’altro ci chiediamo: serve, ogni volta, dover segnalare qualcosa che non va?”, concludono da Spazio Civico.