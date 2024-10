Pini via Di Vittorio: “Commissionata controperizia per salvare alberi, confronto tardivo”

“Abbiamo commissionato proprio in queste ore una controperizia per valutare lo stato degli alberi sul secondo tratto di Via Di Vittorio che sarà interessato da lavori di manutenzione e rifacimento dei marciapiedi”. Questo l’annuncio di Legambiente Bisceglie, Pro Natura e Libera il futuro Bisceglie fra i promotori della mobilitazione per la difesa del verde urbano dello scorso 7 settembre.

“Ci aspettavamo che una perizia terza – e non di parte come quella commissionata dall’impresa che sta effettuando i lavori – fosse promossa dall’Amministrazione. Abbiamo, invece, dovuto avviare noi associazioni una raccolta fondi per coprire le spese necessarie. La raccolta fondi è ancora aperta e disponibile a questo link https://www.paypal.com/pools/c/995nzrVmXg“.

“Abbiamo partecipato – dopo una nostra richiesta formale di convocazione – ad un incontro in Comune, circa 15 giorni fa, in cui Sindaco, Assessore all’ambiente e Assessore alle manutenzioni si sono detti disponibili a prendere in considerazione un parere terzo per poter anche procedere ad una revisione del progetto di abbattimento degli altri alberi. In quell’occasione sono state avanzate anche proposte alternative all’abbattimento” – precisano – “Spiace che questo confronto con associazioni e cittadini non sia avvenuto prima di appaltare i lavori“.

“Durante l’incontro in Comune è stato richiesto anche che la Giunta adotti un atto di indirizzo politico contenente una bozza di regolamento del verde, gli indirizzi operativi e finanziari per il censimento del verde, le indicazioni operative per la strutturazione e convocazione del tavolo verde. Attendiamo” – concludono – “che dalle parole e dai proclami a mezzo social si passi ai fatti. Ci aspettiamo che i lavori su Via Di Vittorio non riprendano prima della presentazione del risultati dell’esito della nostra perizia, che siano interrotti abbattimenti indiscriminati di alberi in assenza di perizie o di situazioni documentate di pericolo, che sia garantita la massima trasparenza sulla gestione del verde urbano”.