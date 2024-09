Pini in Via Di Vittorio, istanza di sospensione dei lavori: quasi 450 le sottoscrizioni

Sono quasi 450 le sottoscrizioni (online e cartacee) alla petizione “Piantiamola”, lanciata da Libera il futuro e Pro Natura a difesa del verde urbano. Dopo la mobilitazione in via Di Vittorio dello scorso 7 settembre, tanti cittadini e associazioni si stanno aggregando in un comitato spontaneo che ha raggiunto ormai circa 150 adesioni e intende continuare il proprio impegno per il verde cittadino, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita.

Sulla vicenda dei pini di Via Di Vittorio, in particolare, i promotori hanno inviato, già dieci giorni fa, a RUP dei lavori in quell’area e al Sindaco la richiesta di sospensione degli abbattimenti, chiedendo una controperizia e di fermarsi per individuare soluzioni alternative all’abbattimento che possono essere discusse anche nell’ambito di un “Tavolo Verde” con associazioni ambientaliste ed esperti.

Questa richiesta è stata avanzata pubblicamente più volte negli anni e vista la situazione di emergenza ci aspettiamo che finalmente il Tavolo sia convocato.

La stessa istanza di sospensione è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio Comunale con preghiera di diffusione a tutti i consiglieri comunali e con la sollecitazione a discutere della questione nella massima assise cittadina, che lunedì 23 settembre torna a riunirsi.

“Riteniamo che i consiglieri debbano esprimersi su ciò che sta accadendo in Via Di Vittorio, in quanto l’abbattimento degli esemplari potrebbe essere il preludio di altri tagli incontrollati in tutta la citta, dal momento che non esiste un Regolamento comunale che disciplini la materia. Infatti, giunge notizia che anche nel cantiere della scuola di Carrara Gioia si sia proceduto all’abbattimento di pini secolari”, scrivono in promotori.

“Chiediamo che i nostri rappresentanti in Consiglio si assumano le loro responsabilità e vogliano sollecitare il governo cittadino a fermare questa incomprensibile corsa al taglio degli alberi”.

La petizione “Piantiamola” è disponibile a questo link https://bit.ly/3XdU7SB

Chi vuole aderire al gruppo spontaneo per il verde urbano può farlo lasciando a questo link i propri dati https://forms.gle/6KriwV5qC2tTQpBSA