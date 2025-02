Pini in via Di Vittorio, botta e risposta tra Comune e Libera il Futuro: “Autogol clamoroso”

Nella giornata di ieri, l’associazione Libera il Futuro, tra le più attive in questi ultimi mesi sulla questione dell’abbattimento dei pini di via Di Vittorio, aveva pubblicato sui social un post in cui si denunciavano nuovi abbattimenti. “È vergognoso che si stia procedendo agli abbattimenti senza il confronto con i movimenti e le associazioni che hanno promosso la perizia alternativa e in barba al contributo dei tanti cittadini che hanno promosso la mobilitazione a difesa del verde urbano. Aspettiamo da due mesi di essere convocati dall’amministrazione”, avevano scritto gli attivisti su Facebook.

Adesso arriva la risposta dell’assessore alle manutenzioni Angela Monterisi, attraverso un comunicato stampa. “In relazione all’intervento dell’Associazione Libera il Futuro sul taglio di quattro alberi su via Di Vittorio effettuato ieri mattina, corre l’obbligo di precisare che gli esemplari erano stati classificati come da eliminare nella relazione agronomica redatta per conto della stessa Libera Il Futuro, insieme a Legambiente e Pro Natura – Gruppo RAP”, spiega Monterisi.

“Le succitate associazioni, che avevamo incontrato in sala consiliare proprio per confrontarci su questo argomento, lamentano di essere ignorate. Libera il Futuro grida allo scandalo e accusa l’amministrazione di non aver tenuto conto della loro perizia e minaccia di rivolgersi ad altri enti. Ma è un autogol clamoroso, che forse tradisce la volontà di polemizzare ad ogni conto. Tant’è vero che la perizia agronomica da loro commissionata ha catalogato i quattro alberi abbattuti con una classe di propensione al cedimento di categoria D, ovvero Estrema”, aggiunge.

“Gli alberi appartenenti a questa classe”, è scritto infatti nella relazione agronomica commissionata dalle stesse associazioni, “al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute”.

“Proprio non si capisce, quindi, cosa si contesti all’Amministrazione Comunale che, coerentemente con quanto convenuto nell’incontro a Palazzo di Città, ha tenuto in considerazione la posizione delle associazioni. Se l’obiettivo di queste ultime, invece, è bloccare a tutti i costi i lavori per uno sterile e pretestuoso braccio di ferro con il Comune che nulla avrebbe a che fare con l’ambiente ma atterrebbe solo a ragioni politiche, non ci stiamo affatto. Perché è bene ricordare che l’obiettivo di questi interventi, come evidente nel tratto di via Di Vittorio già completato, è quello di rifare la pavimentazione dei marciapiedi, pesantemente compromessa, per garantire la sicurezza dei cittadini. Siamo ripartiti proprio dagli alberi su cui c’era concordanza tra le perizie. Proseguiremo i lavori continuando a confrontarci ma non nella logica della strumentale polemica politica”, conclude l’assessore.