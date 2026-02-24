Pini di via Di Vittorio, Pro Natura: “L’assessora Monterisi si faccia da parte”

La Federazione Nazionale Pro Natura e la Sezione locale di Bisceglie hanno chiesto chiarimenti formali al Comune dopo le recenti dichiarazioni dell’Assessora alle Manutenzioni Angela Monterisi sull’abbattimento dei pini in via Di Vittorio, che avrebbe definito “pienamente concordati con le associazioni ambientaliste”.

Alla lettera inviata dal Presidente nazionale Mauro Furlani e dal Presidente regionale Mauro Sasso ha fatto seguito una nota firmata dal geometra Giuseppe Seccia, dall’architetto Giacomo Losapio, dall’assessora stessa e dal sindaco Angelantonio Angarano. Risposta che, evidentemente, non ha convinto gli esponenti della Federazione, che attraverso un comunicato stampa adesso invitano l’assessora Monterisi “a riflettere e a valutare l’opportunità di fare un passo indietro, per il bene della città”.

“Abbiamo tentato in tutti i modi di instaurare un dialogo costruttivo con l’amministrazione e in particolar modo con l’Assessora Monterisi, ma visioni troppo distanti e assenza di una vera disponibilità al confronto hanno impedito, ad oggi, una collaborazione realmente efficace. Ribadiamo la nostra disponibilità al dialogo, ma chiediamo all’Amministrazione di iniziare ad affrontare la gestione del verde urbano con serietà. Perché gli alberi, ne siamo certi, non sono mai stati il problema. L’improvvisazione sì”, si legge nel comunicato. “La lettera ribadisce che gli interventi sugli alberi di via Di Vittorio sono il risultato di un percorso istruttorio articolato e condiviso. Tuttavia, non risponde alla domanda esplicita se esista un verbale che attesti la nostra approvazione al taglio degli alberi. Tra le righe si ammette però che non può ritenersi sussistente un progetto esecutivo unico e predeterminato, né un atto formale di assenso separato”.

“Cogliamo l’occasione per fugare ogni dubbio: né noi, né altre associazioni ambientaliste hanno mai approvato tagli indiscriminati di alberi, né su via Di Vittorio né su alcuna altra zona cittadina. Non avremmo potuto farlo, dal momento che non esiste una progettualità specifica né per quella strada né per il verde urbano in generale. Qualsiasi scelta operata in assenza di un Piano del Verde, di un Regolamento del Verde e di un censimento aggiornato del patrimonio arboreo resta una responsabilità esclusiva di chi amministra. Anche laddove sul singolo esemplare l’intervento potesse ritenersi tecnicamente giustificato, ogni decisione risulterà inevitabilmente estemporanea e priva di prospettiva. Piantare o abbattere un albero non può essere un atto isolato: deve inserirsi in una visione d’insieme del territorio urbano”, proseguono da Pro Natura.

“Contrariamente a quanto potrebbe trasparire dalla missiva del Comune, il contributo di Pro Natura, insieme a Libera il Futuro e Legambiente, è stato determinante per evitare il taglio di numerosi alberi in via Di Vittorio. Grazie alla depavimentazione proposta e alla controperizia effettuata, l’amministrazione è stata resa consapevole di soluzioni alternative. Nel primo tratto di via Di Vittorio, dove si è intervenuti senza i nostri suggerimenti, tutti gli esemplari sono stati eliminati. Dove invece i nostri suggerimenti sono stati anche solo parzialmente recepiti, gli alberi sono stati salvati. La disponibilità a proseguire il confronto sui temi della gestione del verde urbano nelle sedi opportune, espressa dal Comune nella lettera, può concretizzarsi solo attraverso un Tavolo del Verde permanente e istituzionalizzato, che al momento stride con il silenzio dell’Amministrazione su temi quali la mobilità sostenibile (P.U.M.S.), l’abbandono dei rifiuti nell’agro, il Parco di Lama Santa Croce, l’Area Marina Protetta di Ripalta, l’nquinamento e la Xylella”, concludono i firmatari.