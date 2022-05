“PIGGHJ’T N SOSPR”: Amnesty Bisceglie festeggia 61esimo compleanno

In occasione del 61esimo compleanno di Amnesty International, il Gruppo Giovani 063 di Bisceglie è lieto di presentare “PIGGHJ’T N SOSPR”, l’iniziativa, realizzata in collaborazione con Bar Cattedrale, che avrà luogo in Piazza Duomo, di fronte alla Basilica Concattedrale, stasera, sabato 28, dalle 19:00 alle 23:00, e domani, 29 maggio, dalle 10:00 alle 13:00.

Dal famoso 28 maggio del 1961 in cui l’avvocato inglese Peter Benenson lanciò, attraverso le pagine del periodico londinese “The Observer”, un appello all’amnistia per tutti i prigionieri ingiustamente incarcerati o dimenticati nell’oblio della memoria, sono cambiate tante cose. Oggi Amnesty International è la più grande organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani, un movimento mondiale composto da oltre 10 milioni di persone che quotidianamente combattono le ingiustizie e sostengono i principi contenuti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.

L’associazione vede nel Gruppo Giovani 063 una sua rappresentanza operativa sul territorio biscegliese sin dal 2006, anno in cui gli attivisti e le attiviste hanno iniziato a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani, che sono state via via declinate in varie forme: banchetti di raccolta firme, azioni di piazza, proposte educative nelle scuole, concerti, mostre artistiche e molto altro.

Per celebrare insieme questo compleanno la cittadinanza è invitata a partecipare a “PIGGHJ’T N SOSPR”: il ricavato dell’evento verrà interamente utilizzato per finanziare gli eventi di promozione e sensibilizzazione sul tema dei diritti umani in programma da qui alla fine dell’anno: grazie alla preziosissima collaborazione assicurata da Bar Cattedrale, verrà allestito in Piazza Duomo uno stand giallo – colore identitario di Amnesty International, la cui candela accesa illumina le violazioni dei diritti umani in atto nel mondo – presso il quale sarà possibile “prendere un sospiro” artigianale, preparato per l’occasione, e sostenere le attività dell’associazione. Gli attivisti saranno felicissimi di accogliere chiunque dovesse dimostrarsi sensibile alla causa della difesa dei diritti umani.

Per rimanere aggiornati o per qualsiasi informazione, è possibile scrivere alla pagina Facebook www.facebook.com/amnestybisceglie o Instagram www.instagram.com/amnestybisceglie/ del Gruppo Giovani 063 di Amnesty Bisceglie.