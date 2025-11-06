Pierpaolo Sinigaglia è il nuovo presidente di “Roma Intangibile” Bisceglie

L’architetto Pierpaolo Sinigaglia è stato eletto nuovo presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie. La nomina è avvenuta domenica 26 ottobre nel corso dell’Assemblea dei Soci, che ha rinnovato la fiducia in una nuova guida per lo storico sodalizio cittadino. Al fianco del presidente Sinigaglia faranno parte del Consiglio Direttivo Giambattista Dell’Olio, Carlo Cappiello, Vincenzo Musci, Antonio Povia, Pasquale Squeo e Alessandro Dell’Olio.

Nel suo primo messaggio ufficiale ai soci, il neo presidente ha espresso parole di sincera riconoscenza per il sostegno ricevuto: «Desidero esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine per la fiducia e l’affetto che mi avete voluto accordare. Assumere la presidenza di Roma Intangibile è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e rispetto verso la storia, i valori e le persone che ne fanno parte».

Sinigaglia ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento al presidente uscente Pasquale D’Addato, al segretario Franco Dell’Orco e all’intero Consiglio Direttivo precedente per il lavoro svolto negli ultimi anni: «Un ringraziamento speciale al Consiglio Direttivo uscente, che con impegno e spirito di servizio ha saputo guidare il nostro sodalizio verso traguardi significativi, rendendolo un punto di riferimento riconosciuto nella vita sociale e culturale di Bisceglie».

Il nuovo Consiglio si pone come obiettivo quello di proseguire il cammino di crescita e continuità, valorizzando la storia e la missione della “Roma Intangibile”. Saranno promosse nuove iniziative culturali, sociali e solidali, volte a rafforzare il legame tra i soci e la comunità. «Insieme al Consiglio Direttivo e a tutti voi – ha aggiunto Sinigaglia – desidero far crescere ancora Roma Intangibile, mantenendo vivo quel clima di amicizia e solidarietà che ci contraddistingue. Confido nella collaborazione di ciascuno e assicuro il mio massimo impegno per il bene comune del nostro sodalizio».

La cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo presidente si terrà sabato 8 novembre alle ore 19:00, presso il salone della sede storica dell’associazione in via Bovio 53 a Bisceglie.