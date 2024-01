“Piazza del pesce”, sindaco Angarano: “Sarà pedonale, diventerà una grande agorà”

Proseguono i lavori su Corso Umberto, presso la piazza della frutta e del pesce, a Bisceglie. A tal proposito a fare il punto sui lavori è il primo cittadino Angelantonio Angarano: “Nella nostra Città si lavora su diversi fronti con tanti cantieri attivi. Ieri abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo alla piazza del pesce, dove procedono i lavori di riqualificazione. Sarà tutta esclusivamente pedonale, con pavimentazione in basolato su un unico livello, così da creare una grande agorà che si raccorda con piazza Margherita e connetterà il centro urbano al centro storico. Ci saranno nuovi impianti per la raccolta delle acque, panchine, arredo urbano e illuminazione più efficace che metta in risalto anche la grande quercia, inserita tra gli alberi monumentali della Puglia”.

Il sindaco poi aggiunge: “I box in muratura (ne stiamo realizzando altri quattro) saranno ristrutturati e destinati al commercio, rispettando la vocazione tradizionale di questo luogo storico a cui siamo tutti affezionati, ma con maggiore ordine e nel rispetto delle normative igieniche. Nella zona dove c’erano le panche all’aperto per la vendita del pesce, invece, si potranno allestire spazi per degustazioni, in una logica di fruizione turistica sostenibile, slow ed esperienziale, come avviene nelle moderne capitali europee con i loro mercati tradizionali. Insomma – conclude Angarano -, una grande piazza da vivere dall’alba al tramonto, dove fare spesa ma allo stesso tempo trascorrere tempo libero e accogliere turisti all’insegna delle nostre tipicità ed eccellenze enogastronomiche”.