“Piazza del Pesce”, Confcommercio: «Al via incontri per capire destinazione operatori»

Dopo poco più di un anno dall’avvio dei lavori di riqualificazione della cosiddetta “Piazza del Pesce” su Corso Umberto I, le operazioni si avviano a conclusione.

Questo intervento, oltre a rispondere alle vigenti norme igienico-sanitarie, mira a migliorare l’arredo urbano e la funzionalità della piazza, restituendo alla città uno spazio moderno e sicuro.

La nuova piazza è stata ripensata con una pavimentazione in basolato, un sistema di accesso automatizzato con pilomat e semafori intelligenti e un innovativo sistema di videosorveglianza.

«In vista della riconsegna della piazza alla cittadinanza, Confcommercio Bisceglie sottolinea la necessità di giungere a una soluzione condivisa per gli operatori che trasferiti in via San Martino proprio a causa dei lavori. Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale avvierà una serie di incontri con i commercianti, rispettando gli impegni presi e con l’obiettivo di rendere la piazza non solo un luogo di commercio, ma anche un centro di ritrovo per la comunità, armoniosamente integrato nel centro storico», dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

«Abbiamo già avviato diversi incontri con gli operatori al fine di valutare la loro preferenza tra il ritorno in Corso Umberto I o la permanenza in via San Martino che offre innegabilmente vantaggi come la maggiore accessibilità e la presenza di parcheggi. Tuttavia, non vi è ancora una posizione unitaria all’interno della categoria – tiene a sottolineare Carriera –. La nostra associazione di categoria auspica che ogni decisione venga intrapresa in linea con il Documento Strategico del Commercio e tramite bandi pubblici per l’assegnazione degli spazi disponibili, riservando eventualmente l’area di via San Martino per altre attività commerciali».

«Ciò – aggiunge cin conclusione il numero uno di Confcommercio Bisceglie – consentirà di bilanciare le esigenze degli operatori con quelle della comunità, rispondendo al meglio all’evoluzione della domanda locale. Tale scelta è importante per la città e Confcommercio, in linea con il suo impegno, continuerà a rappresentare con determinazione gli interessi della comunità e dei commercianti. L’obiettivo è garantire che ogni decisione sia il risultato di un processo condiviso e che porti benefici concreti e duraturi per tutti».