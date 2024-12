“Piantiamola!”, conferenza su perizia alberature di via Di Vittorio

Stasera, 16 dicembre alle 18.30, si terrà la una conferenza stampa di Pro Natura Bisceglie, Legambiente Bisceglie e Libera il futuro presso la libreria “Abbraccio alla Vita”, in via XXIV Maggio, in cui verranno illustrati i risultati della perizia sulle alberature di Via Di Vittorio che rischiano gli abbattimenti, commissionata dalle associazioni con il supporto di Italia Nostra.

“La perizia è stata finanziata tramite la raccolta fondi promossa da un comitato spontaneo di cittadini e trasmessa quasi un mese fa all’Amministrazione che non ha ad oggi risposto alle richieste di incontro dei proponenti”, scrivono gli organizzatori della conferenza.

La conferenza sarà, anche, l’occasione per illustrare le proposte alternative agli abbattimenti, oltre che le richieste avanzate all’Amministrazione comunale sulla gestione del verde urbano comunale e sulle politiche di riforestazione urbana.