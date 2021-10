Piantate a Bisceglie le lantane per i 60 anni di Amnesty International

Lo scorso 24 ottobre il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie ha piantato le piccole lantane dal fiore giallo che nei mesi scorsi sono state donate all’Universo Salute – Opera don Uva, alla biblioteca “Isolachenoncè” e a tutti coloro i quali vorranno beneficiare della vista di quelle che un giorno saranno delle splendide aiuole gialle.

“La piantumazione si è svolta nelle ore mattutine con il supporto e la supervisione degli addetti incaricati della cura, alla presenza di un pubblico davvero speciale. Hanno infatti fatto capolino i giovanissimi studenti delle classi 2ª A e 2ª B della scuola primaria del 3° Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” e i ragazzi della classe 2ª B della scuola secondaria di I grado “Battisti-Ferraris”, che con grande interesse e partecipazione – raccontano i membri di Amnesty International Bisceglie – si sono lasciati condurre in un breve ma intenso viaggio alla scoperta di Amnesty International, dell’attivismo in difesa dei diritti umani e della storia di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Alma Mater Studiorum di Bologna in carcere dall’8 febbraio 2020 e per cui continuiamo incessantemente continuiamo a chiedere la liberazione”.

“Ci teniamo a ringraziare sentitamente tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione di questa piccola iniziativa – concludono – e in particolar modo il Circolo dei Lettori di Bisceglie, che ci ha aiutato a proseguire nel migliore dei modi le celebrazioni per i 60 anni di Amnesty International, 60 anni di lotte contro le violazioni dei diritti umani, durante i quali sono state restituite libertà e dignità a oltre 50.000 persone, con una media di 3 vite salvate ogni giorno. Facciamo crescere i diritti, insieme”.