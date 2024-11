Petrucelli Parrucchieri selezionata per lo shooting del calendario ufficiale pro LILT 2025 / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Nuova importante collaborazione per la Petrucelli Parrucchieri protagonista in occasione della realizzazione del calendario ufficiale pro LILT 2025.

L’importante realtà biscegliese, guidata da Lena Petrucelli, è stata selezionata per preparare le numerose modelle protagoniste del prossimo calendario della Lega Italia per la Lotta contro i Tumori nella splendida cornice della Regia Domus di Borgo Sette Torri.

Lo shooting effettuato lo scorso 24 novembre, sotto la supervisione della Top Fashion Model Carmen Martorana Eventi, va ulteriormente ad impreziosire il percorso della nota realtà biscegliese, ormai divenuta da tempo punto di riferimento sul territorio. La Petrucelli Parricchieri è stata protagonista anche in occasione della Finale Regionale di Miss Italia Cinema nell’estate del 2022 a dimostrazione di quanto il progetto nel tempo cresca su basi solide.

“Essere selezionati per questi lavori – dichiara Lena Petrucelli – da valore alla professionalità ed allo spirito di sacrificio che quotidianamente esperiamo. Vivere questo tipo di esperienze ti fa crescere sia a livello personale che lavorativo stando a contatto con realtà di prim’ordine nel proprio settore. Grazie a chi ci ha scelto – conclude la Petrucelli – per noi essere parte di un progetto dallo scopo nobile come il calendario pro LILT riempie d’orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio”.

Petrucelli Parrucchieri è in via Veneto 61 a Bisceglie. Per info chiama al: 3484661994, oppure segui la pagina Facebook: Petrucelli Parrucchieri.