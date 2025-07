Per il sesto anno consecutivo Bisceglie ottiene la Bandiera Spighe Verdi

Bisceglie ha ottenuto per il sesto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento Spighe Verdi assegnato dalla FEE Italia – Foundation for Environmental Education – e da Confagricoltura, confermandosi nello stretto novero di 90 Città in Italia a potersene fregiare, delle quali solo 8 in Puglia e due nella provincia di Barletta Andria Trani.

L’ambito vessillo è stato ritirato questa mattina a Roma dall’Assessore Onofrio Musco e dal consigliere comunale Benedetto Landriscina.

Il riconoscimento comporta l’adozione di strategie di lungo periodo che uniscono tutela ambientale, innovazione agricola e promozione turistica. Le amministrazioni devono garantire continuità al percorso, coinvolgendo cittadini e imprese locali – in particolare quelle agricole – per trasformare le aree rurali in territori competitivi e in qualche modo attrattivi, anche dal punto di vista socioeconomico.

Elemento chiave del programma è l’agricoltura, che diventa la leva principale per la valorizzazione del territorio: pratiche sostenibili, innovazione e promozione delle produzioni tipiche si integrano con l’accoglienza e il turismo esperienziale.

Tra i criteri messi a punto con Confagricoltura figurano ad esempio la partecipazione pubblica, l’educazione alla sostenibilità, l’efficienza energetica, il corretto uso del suolo, la gestione del ciclo dei rifiuti, la qualità di aria e acqua, l’accessibilità degli spazi pubblici e la valorizzazione di produzioni agricole tipiche. E ancora la cura dell’arredo urbano e l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

“Bisceglie cresce sempre di più e continua ad ottenere risultati prestigiosi a livello nazionale, figli di una visione lungimirante e a lungo respiro, unita a capacità di programmazione”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La bandiera Spighe Verdi conferma il buon operato della nostra Amministrazione nella tutela dell’ambiente, nella promozione di politiche che valorizzino il territorio e prediligano la sostenibilità ambientale. In tutta Italia solo 4 Città possono vantare la doppia bandiera blu, per le spiagge e per il porto turistico, insieme alla bandiera Spighe Verdi. Bisceglie è in questa assoluta élite a carattere nazionale: questo non può che renderci orgogliosi, insieme a tutti i biscegliesi, e spronarci a continuare su questa strada. Tutto ciò rappresenta inoltre una preziosa opportunità per promuovere l’immagine di Bisceglie”.