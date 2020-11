Pensiero computazionale per bambini, il progetto di Davide Rana a Didamatica 2020

Il lavoro scientifico “Percorsi di Pensiero Computazionale nella scuola dell’Infanzia” del biscegliese Pasquale Davide Rana è stato scelto per essere inserito negli atti della conferenza di Didamatica 2020 tenutasi a Trieste in modalità online lo scorso 12 e 13 novembre nella sessione “Capire e costruire la scuola, l’università e la didattica”.

“Partendo dal modo in cui viene costruita nuova conoscenza, viene delineata una breve storia ed una possibile definizione del pensiero computazionale. Dalle mani al pensiero formale, dagli algoritmi al coding, dalla programmazione con il corpo alla robotica educativa”: sono questi i percorsi di pensiero computazionale attuati dal dottor Rana nel progetto “Piccoli Programmatori Crescono” realizzato nella Scuola dell’Infanzia 4° C.D. “Don P.Uva” di Bisceglie.

“Gradualmente i bambini sono stati introdotti allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso molteplici attività ed approcci: dalle attività manuali al coding, dalla programmazione con il corpo al linguaggio di programmazione tangibile, dalla pittura all’espressione grafica dell’esperienza vissuta. Attraverso il gioco – continua il dottor Rana – sono stati inoltre veicolati i concetti di algoritmo, istruzione, linguaggio, programma ed errore. I bambini hanno compreso che problemi complessi, come la programmazione di un percorso o il disegno di un fiore, possono essere decomposti in piccoli problemi di più facile soluzione”.

Didamatica – DIDAttica e inforMATiCA – (Informatica per la Didattica), dal 1986 è il punto di riferimento per studenti, docenti, istituzioni scolastiche, professionisti ICT, aziende e Pubblica Amministrazione sui temi dell’innovazione digitale per la filiera della formazione. Ponte tra scuola, formazione, ricerca e impresa, tiene vivo il confronto su ricerche, sviluppi innovativi ed esperienze in atto nel settore dell’Informatica applicata alla Didattica, nei diversi domini e nei molteplici contesti di apprendimento.