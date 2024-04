Pedone Working protagonista in settimana agli eventi di Milano e Firenze

Settimana densa di appuntamenti nazionali per la Pedone Working che ottiene sempre maggiori riconoscimenti al proprio lavoro legato all’uso della canapa in edilizia.

Sui social rimbalzano migliaia di “storie” dei tantissimi visitatori di tutto il mondo che in queste ore hanno invaso Milano per la Design Week che annovera, tra gli eventi più importanti, l’evento “Design Variations 2024” organizzato da Mosca Partners. Nel prestigioso “vecchio” garage di via Gorizia, opera vincolata a firma dell’architetto Michelucci, un allestimento curato dal prestigioso studio di architettura Park Associati utilizza centinaia di metri cubi di mattoni di canapa della BIOMat Canapa by Pedone Working per lanciare un messaggio verso una edilizia salubre, naturale e sostenibile. Lo stand annesso, curato dal PS_Architetture, è stato letteralmente invaso da tanti designers e giovani studenti affascinati dai nuovissimi materiali di finitura in canapa, ma ha anche riscosso grande interesse da prestigiose firme del design italiano come l’arch. Michele de Lucchi e l’arch. Aldo Cibic.

Mentre mancano pochi giorni alla chiusura dell’evento milanese su un altro fronte la Pedone Working srl ha portato oggi, nel convegno “La Casa di Canapa” tenutosi nella Palazzina Reale di Firenze ed organizzato dalla Fondazione Architetti e dall’Ordine degli Architetti di Firenze, l’esperienza del “Programma di Rigenerazione Urbana di Bisceglie”. Il racconto degli edifici pluripremiati Case nel Verde e Case di Luce, costruiti con i materiali in calce e canapa, ha destato grande interesse negli architetti intervenuti. “ E’ sempre interessante portare l’esperienza biscegliese sui tavoli di confronto nazionali perché per noi diventa raffronto con le altre realtà. Riusciamo così a percepire che quello che noi offriamo con la nostra ricerca ai nostri clienti ,nelle nostre case , in termini di salubrità, comfort termico e comfort acustico è ai massimi livelli su qualsiasi territorio – dichiarano dalla Pedone Working- “