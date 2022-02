Pax Christi: “Ci associamo a SistemaGaribaldi in vocazione alla Pace”

“Crediamo che il cartello esposto dalle finestre del Teatro sia estraneo alle recenti vicende intercorse tra il Sistema Garibaldi e l’Amministrazione Comunale e vada ben oltre perché, appunto, ci ricorda ‘è follia, è fuori dalla ragione’, come scriveva papa Giovanni XXIII nella Pacem in Terris”. Con queste parole, il movimento cattolico Pax Christi si associa al messaggio lanciato dallo staff di sistemaGaribaldi con gli striscioni esposti sulla facciata del Teatro Garibaldi nella giornata di ieri e rimossi poche ore dopo (LEGGI QUI).

“La bandiera della pace esposta accanto agli striscioni, in questo preoccupante momento della storia, evoca simbolicamente la nostra vera, unica, irrinunciabile vocazione alla Pace”, si legge nel comunicato stampa. “Pax Christi pertanto unisce la propria voce a quella del Sistema Garibaldi nel chiedere agli amministratori locali, così come abbiamo fatto al Governo, di prendere iniziative urgenti e significative con una posizione di neutralità attiva, per ottenere una de-escalation immediata della tensione e avviare la ricerca di un accordo politico negoziato nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte, chiarendo la propria indisponibilità a sostenere avventure militari”.