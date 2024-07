Pasticcieri del Sospiro di Bisceglie festeggiano il compleanno di Lino Banfi con una torta speciale

I Pasticcieri del Sospiro festeggiano il compleanno di Lino Banfi e lo invitano a Bisceglie in qualità di Ambasciatore del Sospiro. L’Associazione Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie” ha omaggiato il celebre attore pugliese con un importante riconoscimento e una torta “Sospiro”, in occasione dei festeggiamenti per il suo 88esimo compleanno nella vicina Canosa.

“Abbiamo inseguito da sempre il sogno d’incontrare Nonno Lino affinché potesse ricevere il nostro riconoscimento più Grande, Ambasciatore del Sospiro, un manufatto artigianale che consegniamo per dedizione e specifiche qualità a personalità famose e non”, commenta Sergio Salerno, Direttore del progetto.

“Sono stati momenti di grande emozione guardando Nonno Lino negli occhi e vederlo compiaciuto nell’aver ricevuto questo riconoscimento per i valori che lo compongono: Famiglia, Lavoro e Territorio, gli stessi insiti nel Sospiro e che lui stesso personifica. Simpatico siparietto sul palco quando i nostri piccoli hanno invitato il Maestro al nostro prossimo evento de La Notte dei Sospiri il 4 agosto al Porto di Bisceglie, abdicando l’invito per impegni ma promettendo una imminente presenza e noi ci prepareremo ad ospitarlo a Bisceglie”, prosegue Salerno.

“Un Grazie speciale a chi, come noi, si impegna a promuovere ed elevare alla potenza la nostra Terra come mai fatto. Grazie al premio ricevuto dal Presidente Dea Ebe Saverio Luisi e per la riuscitissima serata”. Sul Palco sono intervenuti Mauro La Notte, Pasquale Dell’Olio, Marco Sciascia, Nicola Giotti, Michele Papagni, Pietro Di Benedetto, Nicolò De Chirico, Emanuele Tatulli, Francesco Monopoli.