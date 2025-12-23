“Passo passo”, un progetto per il benessere degli over 65 tra Bisceglie e Trani

Un progetto dedicato al benessere psico-fisico e sociale delle persone over 65 delle città di Trani e Bisceglie, con un’attenzione particolare agli anziani non autosufficienti o a rischio di emarginazione. Si chiama “Passo passo” l’iniziativa presentata dal dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Trani-Bisceglie, dott. Alessandro Nicola Attolico, che sarà illustrata alla cittadinanza nel corso di una serie di incontri di socialità e gioco organizzati durante le festività natalizie.

Il progetto nasce da un percorso di co-progettazione dell’Ambito Territoriale Trani-Bisceglie con enti del Terzo settore, selezionati ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, ed è finalizzato all’organizzazione e alla gestione di interventi di sostegno domiciliare a favore degli anziani, definiti come “servizi di sollievo”. A realizzarlo sono Epass OdV e Oasi2 Comunità San Francesco, all’interno del Piano operativo dell’Ambito per azioni innovative nel campo della domiciliarità.

“Passo passo” si articola in tre principali linee di intervento. La prima riguarda il pronto intervento per emergenze temporanee, diurne e notturne, garantito da personale qualificato. La seconda prevede un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in caso di ferie, malattia o maternità. La terza linea punta invece a rafforzare il supporto alle famiglie attraverso l’attivazione di reti di prossimità, valorizzando il volontariato e la collaborazione con gli enti del Terzo settore.

Il progetto è già operativo da maggio 2025 e, nella sua prima fase, ha coinvolto dieci utenti tra Trani e Bisceglie con interventi integrativi all’assistenza domiciliare. Particolare attenzione è rivolta anche ai caregiver, grazie al supporto di infermieri e operatori socio-sanitari in presenza, oltre a medici e psicologi in teleassistenza. Per la seconda linea è stato inoltre predisposto un elenco di assistenti familiari disponibili, che l’Ambito potrà attivare in base alle necessità del territorio.

Gli incontri natalizi saranno l’occasione per presentare in modo dettagliato soprattutto le attività della terza linea, aperte a tutti gli over 65 delle due città. Tra queste figurano l’apertura di sportelli di supporto per il disbrigo delle pratiche burocratiche, l’orientamento ai servizi presenti sul territorio e l’avvio del portierato sociale.

Gli appuntamenti si terranno martedì 23 e lunedì 29 dicembre alle ore 19.00 presso l’Auditorium don Pierino Arcieri di Epass, in piazza C.A. Dalla Chiesa 12 a Bisceglie, e martedì 30 dicembre alle ore 19.00 negli spazi della Parrocchia Angeli Custodi, in via Papa Giovanni XXIII a Trani. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 080.3921111.