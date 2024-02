Passio Christi, l’associazione Schára alla ricerca di figuranti

Dopo il successo del Presepe Vivente, la macchina organizzativa dell’associazione Schára è già in moto per la decima edizione della Passio Christi che apre tradizionalmente i riti della settimana santa a Bisceglie mettendo in scena gli ultimi istanti di vita di Gesù.

Si tratta di una rappresentazione dal vivo e itinerante nel centro cittadino che ha coinvolto più di cento volontari di tutte le età tra attori, scenografi e costumisti. “Anche per questa edizione l’associazione Schára – scrive nella nota – è alla ricerca di figuranti che abbiamo voglia di mettersi in gioco. È richiesta una collaborazione attiva di tutti i cittadini per realizzare uno degli eventi chiave della settimana santa di Bisceglie”.

Info al numero whatsapp 327060436 o sulle pagine social dell’associazione Schàra.