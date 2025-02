Passio Christi 2025, primo incontro per figuranti e volontari

L’Associazione Schára invita tutti coloro che desiderano far parte della Passio Christi 2025. L’appuntamento è fissato per oggi, 16 febbraio alle ore 18:00, presso i locali della Parrocchia di San Lorenzo, siti in via Curtatone 5, a Bisceglie.

Durante l’incontro, verranno forniti tutti i dettagli sull’evento, le modalità di partecipazione e le informazioni pratiche riguardo i ruoli e le attività per i figuranti.

La Passio Christi è un evento di grande valore spirituale e culturale, che coinvolge numerosi volontari in un’emozionante rappresentazione della Passione di Cristo, un momento di riflessione e di fede che unisce tutti i partecipanti.

Tutti gli aspiranti figuranti e chiunque desideri dare una mano come volontario sono invitati a partecipare. Non è richiesta esperienza precedente, ma soltanto un grande cuore e la voglia di essere parte di una tradizione che coinvolge l’intera comunità.

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Schára al numero 327-0604316.

FOTO DI RINO ROMANELLI