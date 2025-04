Pasquetta a Bisceglie tra cultura e buon cibo, la proposta del ristorante “Andrea”

PUBBLIREDAZIONALE – Pasquetta 2025 si avvicina a grandi passi e “Andrea”, noto ristorante e pizzeria sito nel cuore di Bisceglie, ha pensato ad un’idea originale: “Pasquetta a Bisceglie tra cultura, tradizioni e buon cibo” il prossimo 21 aprile.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle ore 10:30 presso piazza Regina Margherita di Savoia dove, accompagnati dalla Prof.ssa Irene Frisari guida turistica della Regione Puglia, partirà l’itinerario alla scoperta delle bellezze storiche ed architettoniche presenti nel cuore del borgo antico di Bisceglie. Previste visite alla chiesa di Santa Margherita risalente al 1197, al Castello Normanno-Svevo-Angioino, ed alla Cattedrale in stile romanico pugliese. Una immersione nella storia della Città raccontata nei minimi particolari scoprendo i tesori che rendono questo luogo davvero incantevole.

Terminato il tour guidato nella storia alle ore 13 è previsto il pranzo al ristorante “Andrea” con menù composto da due antipasti: croquette di manzo, parmigiana; due primi: risotto gamberi e lime, conchiglioni ripieni; secondo con brasato al forno; frutta e sospiro; bevande e vini cantina “Rivera”.

Alle ore 16, infine, una passeggiata panoramica dal porto turistico per concludere in bellezza e spensieratezza una giornata da vivere in compagnia in uno dei borghi più caratteristici del nord barese e gustando i piatti della cucina da “Andrea” in via La Marina 17.

Il costo del pacchetto è di 40 euro e comprende:

Guida turistica

Pranzo con menù tradizionale

Per info e prenotazioni chiamare al: 348 151 8308.

Pagamento alla prenotazione, iban: IT34T360810513828899998902