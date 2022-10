Partono da Bisceglie seminari su “Nodi Storia d’Italia: dalla nascita del Fascismo al secondo dopoguerra”

Partirà dal Salone degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, sede provinciale dell’ANPI, il ciclo seminariale dal tema: “Nodi della Storia d’Italia: dalla nascita del Fascismo al secondo dopoguerra”.

Tutti i Seminari sono organizzati dall’ANPI in collaborazione con l’IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea) coadiuvati dal prof. Gianni Sardaro, ricercatore dell’IPSAIC, già presidente dell’ANPI di San Ferdinando e gli incontri saranno itineranti, nella BAT toccando le città di Andria, Barletta e Trinitapoli.

L’idea è quella di studiare e capire, alla distanza esatta di cento anni dalla ‘Marcia su Roma’, come nacque e si diffuse il Fascismo in Italia, passando dall’8 Settembre e per la Resistenza e la Liberazione del Paese. In questi incontri ci sarà il supporto di storici come il prof. Sardaro, Capurso e Di Bari.

L’ultimo incontro sarà invece sui Neofascismi e il pericolo che sta emergendo dalle forze eversive di estrema destra. L’assalto della Camera del Lavoro della CGIL a Roma di un anno fa. A questo incontro parteciperà la dott.ssa Antonella Morga, presidente dell’Osservatorio pugliese sui Neofascismi.

I Seminari sono tutti gratuiti e ai partecipanti, previa iscrizione, sarà alla fine degli incontri, donata una cartellina con i materiali e bibliografie ragionate sui temi affrontati.

Al primo incontro a Bisceglie, ci sarà, dopo il saluto iniziale del Sindaco Angelantonio Angarano, il Presidente dell’IPSAIC di Bari, prof. Vito Antonio Leuzzi e il Presidente onorario dell’ANPI BAT il prof. Roberto Tarantino.

Qui di seguito la lista degli incontri:

1° INCONTRO: Nascita del Fascismo: Genesi e sviluppi in Italia e in Europa

Bisceglie: Giovedì 27 ottobre dalle 18:00 alle 20:00

Prof. Gianni Sardaro – Antonello Rustico Presidente ANPI BAT.

2° INCONTRO: Fascismo: tra consenso e repressione

Andria: Giovedì 10 novembre dalle 18:00 alle 20:00

Prof. Gianni Sardaro – Prof. Gianni Capurso

3° INCONTRO: Dopo l’8 Settembre, la Resistenza italiana e

la nascita della Repubblica

Barletta: Giovedì 15 dicembre dalle 18:00 alle 20:00

Prof. Roberto Tarantino – Dott. Vitonicola Di Bari

Trinitapoli: 4° INCONTRO: Vecchi e nuovi Fascismi

Giovedì 12 gennaio 2023 dalle 18,00 alle 20:00

Dott. Antonello Rustico – Prof.ssa Antonella Morga