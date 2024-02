Partono i giovedì di Santa Rita alla parrocchia di Sant’Adoeno

Partono i 15 giovedì di Santa Rita alla parrocchia di Sant’Adoneo organizzata dall’Associazione Santa Rita da Cascia Bisceglie.

Si parte oggi, 8 febbraio, con il termine previsto per il 16 maggio ed in preparazione alla festa il 22 maggio. Ogni giovedì si partirà alle ore 18 con l’Adorazione Eucaristica. Alle 18.15 sarà poi il momento del Santo Rosario con meditazione del giovedì, prima della Santa Messa prevista per le ore 18.45.