Partito il piano di emergenza freddo previsto nel servizio di pronto intervento sociale

Finanziato attraverso il Prins ed il Fondo povertà è partito da ieri e fino al prossimo 30 marzo il piano di emergenza freddo previsto nel servizio di pronto intervento sociale dell’Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie.

Le prestazioni saranno coordinate dalla Società Cooperativa Sociale “Promozione Sociale e Solidarietà” in qualità di Capogruppo della RTI ed effettuate dalla Croce Rossa sez. Andria e dall’associazione Trani Soccorso, partner al progetto.

Le azioni da mettere in atto saranno svolte a favore di nuclei segnalati dai due Servizi Sociali Professionali. In particolare verranno inviati al servizio PIS i nominativi dei nuclei beneficiari e le azioni per ciascun nucleo da mettere in atto.

L’emergenza freddo prevede complessivamente nei 4 anni 200 kit, pertanto per il primo anno di servizio le azioni prevedranno complessivamente 50 interventi distribuiti in 25 per ciascun Comune.

Nello specifico saranno svolti:

· Monitoraggio (telefonico e domiciliare) di “Sorveglianza attiva” che sarà programmato secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sociale (ad es: monitoraggio telefonico settimanale, visite domiciliari quindicinali, ecc.)

· Distribuzione, a seconda delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale, di pasto/bevande calde, coperte-abiti e kit igienici

Obiettivo del Piano sarà quello di verificare, monitorare e assistere in via prioritaria persone in situazione di estrema fragilità, solitudine e in condizione di abbandono sociale e relazionale.

Si ricorda che accanto a queste misure da quest’anno sarà garantita la presenza dell’Unità di strada dal mercoledì alla domenica dalle 20.30 alle 22.30 che provvederà al monitoraggio e alla distribuzione di coperte o bevande calde per le persone senza fissa dimora dei due territori. Gli operatori potranno avvalersi di un nuovo mezzo dedicato a presidio del territorio.

Come sempre, le emergenze saranno gestite attraverso un sistema di intervento coordinato dal Servizio Sociale Professionale di Trani e Bisceglie.

Il servizio Pis è sempre reperibile h24 per emergenze sociali al numero 389.8759367 con anche servizio di messaggistica istantanea, oltre che da quest’anno anche con numero verde gratuito 800 668215.