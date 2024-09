Partito il nuovo servizio taxi sul territorio di Bisceglie

È partito ufficialmente il nuovo servizio taxi h24, 7 giorni su 7, che da ieri serve il territorio comunale ed è a disposizione dell’utenza anche con corse specifiche e mirate verso i principali “punti di interesse sensibili”, con agevolazioni sulle tariffe.

L’iter burocratico-amministrativo, passato attraverso un bando pubblico per il rilascio delle tariffe, si è concluso ieri in consiglio comunale, proprio con l’approvazione del sistema tariffario, già sottoposto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.), che ha fornito indicazioni per garantire trasparenza e adeguatezza del servizio).

Per quanto riguarda le tariffe, al netto di quelle standard, è previsto uno sconto del 20% per le persone con disabilità, il cosiddetto “taxi accessibile”. La tariffa del “taxi rosa” per le donne sole o accompagnate da minori nell’orario serale che va dalle 22 alle 6, prevede uno sconto del 20%. Il “taxi argento”, sempre con il 20% di agevolazione, si rivolge agli over 65. Previsto, inoltre, anche il “taxi discoteca” dalle 22 alle 6, per i ragazzi che vorranno usufruirne, dai locali della movida con il 10% di sconto. Tra le agevolazioni, le corse da e per l’ospedale godranno di uno sconto del 20%. In ottica di incoming turistico e imprenditoriale, non manca una tariffa fissa di 45 euro (al di sotto di quella ordinaria) per le corse da e per l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari.

“Un ulteriore servizio di cui si avvertiva la mancanza sarà a disposizione a 360 gradi, affiancandosi al trasporto pubblico locale, che dopo una fase di rodaggio stiamo calibrando per renderlo quanto più possibile funzionale e utile all’utenza”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di rendere Bisceglie sempre più moderna, accogliente e funzionale”.

“Riapriremo il bando visto che ci sono altre cinque licenze da poter eventualmente acquisire”, ha sottolineato l’Assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico, Onofrio Musco. “Si tratta di un servizio in più a disposizione dei turisti, degli imprenditori e della cittadinanza in generale. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che si sono occupate di questo complesso iter, dal Dirigente del Suap, Michele Cirrottola, ai dipendenti comunali che con il loro lavoro ci hanno permesso di dare concretezza a questo progetto nel solco di uno studio già avviato dal consigliere Gianni Naglieri”.

Per prenotare il taxi è possibile chiamare il numero di telefono 3801271368.