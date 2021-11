Partito Democratico: “Ampio mandato a Vittorio Fata per piattaforma programma”

“Il Consiglio Direttivo del Partito Democratico all’unanimità ha dato ampio mandato all’avvocato Vittorio Fata, di accentuare, con la preparazione, esperienza ed equilibrio che lo contraddistinguono, ogni sforzo per predisporre, con la definizione della coalizione, la piattaforma programmatica da sottoporre, al preventivo giudizio, utili integrazioni e coinvolgimento, dell’intera Comunità biscegliese”. Lo annuncia in una nota stampa il coordinatore cittadino del Pd Bartolo Sasso a seguito del consiglio direttivo svoltosi nelle scorse ore.

Il consiglio ha approfondito l’analisi della situazione amministrativa della città in continuità con i periodici incontri avutisi con altri partiti, movimenti del volontariato, raggruppamenti civici, sindacati, rappresentanze imprenditoriali e professionali.

“L’azione di ricognizione e ascolto della cittadinanza attiva della nostra comunità tende alla formazione di una larga e paritaria coalizione amministrativa che possa imprimere a Bisceglie una forte spinta allo sviluppo e progresso, con programmi, progetti e rapidi atti amministrativi, di concerto con il Presidente Michele Emiliano, i consiglieri regionali Filippo Caracciolo, Ruggero Mennea e Debora Ciliento”, scrive Sasso. “Vogliamo profondere azioni incessanti per far uscire la città dalla disastrosa situazione in cui è stata inabissata dalla dormiente, pigra e incapace amministrazione comunale”.