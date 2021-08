Partito a Bisceglie il nuovo servizio trasporto pubblico locale

“Stamattina alle 7 sono partite le prime corse del nuovo servizio di trasporto pubblico locale con tre linee (più una quarta nelle sere dei weekend estivi) che coprono tutta la Città fino alla estrema periferia con corse frequenti anche verso la litoranea”. Ha dichiararlo è il Sindaco Angelantonio Angarano, dopo aver comunicato la partenza del nuovo servizio trasporto pubblico locale lo scorso 31 luglio.

Tre linee urbane (rossa, verde e blu) attive tutti i giorni per coprire capillarmente il territorio; una linea (gialla) dedicata alla movida nelle serate dei weekend estivi per collegare i parcheggi della stazione, di conca dei monaci e dell’arena del mare; maggiori e più frequenti corse per un servizio più efficiente; impiego graduale di mezzi più moderni e confortevoli; potenziamento dei percorsi e degli orari nel periodo estivo per raggiungere ancora più frequentemente la litoranea e, grande novità, l’area artigianale in direzione levante e via Sant’Andrea (fino al ponte per l’autostrada) per collegare anche l’estrema periferia. Sono le principali caratteristiche del nuovo servizio di trasporto pubblico locale che partito ufficialmente oggi, 2 agosto, su tutta la Città.

“Finalmente Bisceglie ha un servizio di trasporto pubblico più moderno e completo – chiosa il Primo Cittadino – anche nell’ottica della mobilità sostenibile”.

Per tutte le informazioni su tratte, orari, costi e agevolazioni: www.comune.bisceglie.bt.it o App Municipium.