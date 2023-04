Partecipazione e cultura per “Direzione longevità”, convegno allo Sporting Club

Si è tenuto lo scorso 15 aprile allo Sporting Club di Bisceglie l’incontro tematico, nell’ambito delle iniziative “Cultura e Sport”, insieme alla food community “Arte in Cucina”.

L’incontro culturale, con il coordinamento e la direzione di Angela Caccialupi, ha visto affrontato il tema “Direzione longevità: alimentazione, attività fisica e sessualità”. L’evento è stato introdotto dalla naturopata dott.ssa Mina Lopez (“Alimentazione e Longevità”). All’intervento sono seguite interessanti riflessioni e argomentazioni su sport e sessualità, con la possibilità per il pubblico di porre domande in merito alle questioni oggetto del convegno.

Angela Caccialupi, in particolare, ha spiegato la nascita e gli intenti della food community, rivolti alla divulgazione della cultura del cibo e di tutte le attività che assicurano un benessere psicofisico. Il cibo, come asseriva Ippocrate già 400 anni prima di Cristo, è la medicina per il corpo umano. Il nostro intestino comunica con il nostro cervello: un’alimentazione corretta consente una pancia serena e una mente serena. La ricetta per stare in salute e del buon umore è mangiare bene, un sonno di qualità, uno stile di vita senza stress e una regolare attività fisica.